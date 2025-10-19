Em Vilhena, discussão por comida leva à prisão de homem procurado pela Justiça do Paraná

Na noite de sábado, 18 de outubro, por volta das 23h, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça em um bar localizado na Linha 145, zona rural de Vilhena.

No local, o solicitante relatou ter sido ameaçado de agressão física por um amigo após um desentendimento durante o preparo de uma refeição. Segundo ele, o autor das ameaças estaria embriagado, o que teria motivado a discussão.

A equipe policial foi até a residência onde ambos moram, e o solicitante confirmou sua versão dos fatos, afirmando que não desejava representar criminalmente pelo caso, mas queria que o amigo deixasse o local.

Durante a verificação dos documentos do suspeito, os policiais consultaram o Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) e constataram a existência de um mandado de prisão em aberto em seu nome, expedido no estado do Paraná, por crime previsto na Lei Maria da Penha.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão, foi informado de seus direitos constitucionais e conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.

Ele não ofereceu resistência e, após realizar exame de corpo de delito, foi encaminhado ao presídio, onde permanece à disposição da Justiça.