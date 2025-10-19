Homem é suspeito de atrair e estuprar adolescente em Vilhena

Na noite deste domingo, 19 de outubro, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de estupro, em Vilhena. O crime brutal teve como vítima uma adolescente.

Segundo informações obtidas pelo Extra de Rondônia, a vítima relatou à polícia que estava em frente à sua casa quando foi abordada por um homem conhecido.

Ele teria pedido ajuda para localizar seu filho, que é amigo da menor. Sob esse pretexto, o suspeito a levou para diversas regiões, incluindo o Parque Ecológico e um bosque que separa bairros da cidade.

Ao perceber que não estavam à procura do filho, a vítima clamou por socorro. Nesse momento, o agressor a segurou, simulou estar armado e a arrastou para fora da trilha.

O homem teria ameaçado “ceifar sua vida” se ela não colaborasse. Em desespero, a menor entrou em luta corporal com o agressor, que a mordeu no braço, desferiu um soco na boca e vários tapas no rosto, causando diversas escoriações. Devido à sua compleição superior, o agressor teria consumado o estupro, praticando atos sexuais brutais enquanto segurava a boca da vítima para que não gritasse.

Após o crime, o agressor ordenou que a vítima se vestisse e a ameaçou de morte caso contasse o ocorrido. Ele a levou até uma rua onde consertou sua motoneta e, em seguida, abandonou a menor no bairro, tomando rumo ignorado.

A adolescente, que se queixava de fortes dores abdominais e apresentava sangramento, foi levada ao Hospital Regional.

A Polícia Militar realizou diligências para localizar o agressor, mas não obteve êxito. O caso foi registrado e segue sob investigação da Polícia Civil.

Como a responsável pela vítima não havia sido localizada até o fim do registro, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a menor.