Jovem é socorrida com suspeita de overdose após festa em Vilhena

Na madrugada deste domingo, 19 de outubro, a Polícia Militar foi acionada a comparecer à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vilhena, após a entrada de uma jovem apresentando sintomas compatíveis com início de overdose possivelmente causada por uso de substância entorpecente.

Ao chegar ao local, a guarnição manteve contato com a paciente, que apresentava fala embaralhada, confusão mental e quadro clínico instável, incluindo episódios convulsivos. Devido à gravidade do estado, não foi possível obter informações detalhadas sobre o ocorrido.

A jovem relatou apenas, de forma confusa, que esteve em uma festa onde consumiu bebidas alcoólicas, mas não soube dizer se também utilizou drogas ou se alguém poderia ter colocado alguma substância em sua bebida sem consentimento.

Durante o atendimento, a mãe da paciente compareceu à unidade e foi informada sobre o estado de saúde da filha. A Polícia Militar orientou que, após a melhora clínica da jovem, a família procure a Delegacia de Polícia Civil para que o caso seja formalmente investigado.

A paciente permaneceu sob cuidados médicos na UPA, recebendo atendimento da equipe de plantão, que adotou todas as medidas necessárias para estabilização do quadro.

A ocorrência foi registrada para conhecimento e providências da autoridade policial competente.