Ladrão foge após ser flagrado tentando furtar fios e lixadeira em residência de Vilhena

Na madrugada deste domingo, 19 de outubro, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de furto em uma residência de Vilhena.

De acordo com o solicitante, ele estava dormindo quando foi informado pela equipe que faz o monitoramento da rua de que um homem havia arrombado o portão de sua casa, entrado no terreno e tentado furtar uma caixa de papelão com vários rolos de fio elétrico e uma lixadeira.

Ao perceber que havia sido flagrado, o suspeito abandonou os objetos e fugiu do local. Uma testemunha chegou a perseguir o indivíduo, mas o perdeu de vista.

Conforme informações repassadas, o suspeito é descrito como branco, magro e alto. O portão da residência ficou danificado, e os objetos foram recuperados pelo proprietário.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.