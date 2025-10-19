Motoneta é furtada em frente casa de shows durante madrugada em Vilhena

Na manhã de sábado, 18 de outubro, uma mulher acionou a Polícia Militar após constatar o furto de sua motoneta Honda Biz, cor azul, ano 2003, placa NDI-1F49, em frente a uma casa de shows localizada na Avenida Paraná, em Vilhena.

Conforme o relato da vítima, ela havia deixado o veículo estacionado em frente ao estabelecimento na noite anterior, por volta das 23h, antes de entrar para o evento.

Durante a madrugada, permaneceu no local até aproximadamente 3h e, ao sair, percebeu que havia perdido a chave da motocicleta.

Mesmo após buscas e ajuda de amigos, não conseguiu encontrá-la, mas observou que a motoneta ainda estava estacionada e com o guidão travado. Pela manhã, retornou com a chave reserva para buscar o veículo, mas constatou que ele havia sido furtado.

A Polícia Militar realizou buscas nas imediações, porém o veículo não foi localizado. O estabelecimento possui sistema de câmeras de segurança, o que poderá auxiliar nas investigações conduzidas pela Polícia Civil.