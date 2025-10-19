Facebook Instagram
domingo, 19 de outubro de 2025.

Mulher é flagrada furtando produtos em supermercado de Vilhena

Suspeita foi detida após ser observada por câmeras de segurança enquanto escondia mercadorias em sacolas de compras
Diante dos fatos, a suspeita foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis

No sábado, 18 de outubro, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em andamento em um supermercado em Vilhena.

De acordo com o gerente de monitoramento do estabelecimento, as câmeras de segurança flagraram uma mulher, acompanhada de duas crianças, uma bebê de 1 ano e um menino de 10, colocando diversos produtos em sacolas azuis e verdes dentro de um carrinho de compras.

Durante o acompanhamento das imagens, foi possível observar que a suspeita retirava produtos das prateleiras e os escondia dentro das sacolas. Ao ser abordada pelos funcionários, a mulher ainda tentou despistar, pedindo ao filho que buscasse outro carrinho, mas acabou sendo contida e confessou o crime.

Segundo o relatório policial, foram encontradas sete sacolas contendo grande quantidade de mercadorias, incluindo carnes, frutas, bolachas, laticínios, produtos de higiene e limpeza, entre outros itens.

Diante dos fatos, a suspeita foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

