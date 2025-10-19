VÍDEO: ladrão tenta arrombar mercadinho, não consegue e furta produtos pela grade em Vilhena

Na madrugada de sábado, 18 de outubro, um mercadinho localizado na Avenida Lírio dos Vales, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, foi alvo de furto.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o proprietário do comércio procurou a Delegacia de Polícia Civil após perceber, ao chegar para trabalhar, que alguém havia tentado arrombar a porta do estabelecimento.

As imagens do sistema de segurança mostraram que, por volta da 1h03, um homem chegou ao local e, utilizando uma chave de fenda, tentou quebrar o cadeado da grade.

Apesar de não conseguir entrar, o suspeito conseguiu furtar alguns produtos através das frestas, entre eles pacotes de amendoim, trenas, fita veda rosca e outros itens.

As imagens registradas deverão auxiliar a Polícia Civil na identificação e prisão do autor do crime.

