Confira resultados e próximos confrontos da 5ª Copa de Futebol Society Embratel em Vilhena

A 5ª Copa de Futebol Society Embratel segue movimentando o cenário esportivo de Vilhena. No último fim de semana, dias 17 e 18 de outubro, diversas partidas agitaram o torneio, com confrontos equilibrados e goleadas que empolgaram o público presente.

Resultados dos jogos da semana

Sexta-feira, 17/10

(4.0) Metal Ferro 01 x 03 Chapecoense

(Livre) CRC Castilho/Espetinho & Cia 01 x 02 Corrêa

Sábado, 18/10

(Livre) C.A.V 01 x 00 Tornado

(4.0) Fofão 06 x 00 Metal Embratel/Amigos do Romário

(4.0) Rota Fênix 01 x 00 GD Móveis

(Livre) Atlantic United 01(01) x (03)01 Largados

(Livre) JBS 02(03) x (04)02 Bem Amigos

Com os resultados, a competição entra em sua fase decisiva. Os jogos da próxima semana prometem fortes emoções, com as semifinais das categorias Livre e Feminino, além de novos duelos pela categoria 4.0.

Próximos jogos da 5ª Copa Society Embratel

Quarta-feira, 22/10

19h15 (4.0): Chapecoense x Fofão

20h15 (4.0): Metal Embratel/Amigos do Romário x Rota Fênix

Sexta-feira, 24/10 – Semifinal (Categoria Livre)

19h15: Largados x Bem Amigos

20h15: C.A.V x Corrêa

Sábado, 25/10 – Semifinal Feminino

15h15: Realeza x América I

16h15: América/Truck Agro x Reação F.F

17h15 e 18h15: Semifinais da categoria 4.0 (a definir)

A Copa Society Embratel tem se consolidado como uma das principais competições amadoras de Vilhena, reunindo equipes tradicionais e novos talentos do futebol local em clima de confraternização e disputa saudável.