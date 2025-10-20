Deputada Rosangela Donadon destina recurso para a realização do Circuito Rondoniense de Natação 2025

A deputada estadual Rosangela Donadon destinou recurso para a realização do Circuito Rondoniense de Natação 2025, um projeto que fortalece e valoriza o esporte em todo o estado, promovendo integração entre atletas e ampliando o acesso à prática esportiva nas diferentes regiões de Rondônia.

O circuito, organizado pela Federação Aquática do Estado de Rondônia (FAER) em parceria com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e com apoio do Governo de Rondônia e da SEJUCEL, reúne atletas de todas as idades em uma grande celebração do talento e da dedicação dos nadadores rondonienses.

A competição iniciou no dia 18 de outubro em Porto Velho, marcando o começo de uma jornada esportiva que passará por várias cidades do estado.

Durante as etapas, centenas de atletas têm a oportunidade de competir, trocar experiências e representar seus municípios, consolidando o circuito como um dos principais eventos esportivos do calendário estadual. “Fico muito feliz em destinar o recurso para a realização desse projeto que valoriza nossos atletas e incentiva o esporte em Rondônia. O Circuito Rondoniense de Natação é um exemplo de como o investimento público pode transformar vidas e revelar talentos”, destacou a deputada Rosangela Donadon.

A grande final, marcada para o dia 6 de dezembro em Porto Velho, encerrará o circuito com a presença de competidores de todo o estado e promete um verdadeiro espetáculo de superação e espírito esportivo.

Rosangela Donadon reafirmou seu compromisso com o fomento ao esporte e à juventude. “Seguiremos apoiando e incentivando o esporte em todas as modalidades, porque acreditamos que ele é um caminho de transformação, disciplina e oportunidades para nossos jovens”, destacou.

Confira a programação: