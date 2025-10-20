Homem embriagado é preso após invadir residência em Vilhena

Na tarde de domingo, 19 de outubro, por volta das 13h, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender a uma ocorrência de invasão de domicílio na Avenida Jasmim, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a moradora relatou que um homem entrou em sua residência sem autorização, afirmando que pretendia permanecer no local.

A vítima declarou não conhecer o invasor e acionou familiares e populares, que intervieram e conseguiram retirá-lo da casa até a chegada da guarnição.

Os policiais realizaram buscas e localizaram o suspeito nas proximidades. Durante a abordagem, ele confirmou ter entrado no imóvel, alegando que mora nas redondezas e que havia consumido grande quantidade de bebida alcoólica em uma festa.

O homem apresentava sinais visíveis de embriaguez e comportamento alterado, resistindo às ordens dos militares e à tentativa de algemá-lo.

Diante da situação, foi dada voz de prisão ao suspeito, sendo encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para as providências legais cabíveis.