“HORA DO PSIU”: o silêncio que cura na UTI Neonatal em Vilhena; veja vídeo

Na delicada rotina da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) do Hospital Regional de Vilhena, onde cada batida de coração é uma vitória e cada respiração é celebrada, nasceu um projeto que transforma o cuidado em gesto de afeto: a “Hora do Psiu”.

Em meio ao ambiente repleto de monitores, alarmes, luzes artificiais e vozes que se cruzam no esforço de salvar vidas, a equipe da UTIN encontrou no silêncio uma poderosa ferramenta terapêutica.

A proposta é simples, mas profundamente significativa e está dentro das diretrizes do Grupo Chavantes quanto à humanização no atendimento. Três vezes ao dia, por uma hora, toda a equipe e os familiares se unem para reduzir ao máximo os estímulos sonoros e luminosos. As luzes são suavizadas, os aparelhos ajustados, as conversas se tornam sussurros e as atividades não urgentes são pausadas. É um momento de pausa consciente, onde o cuidado se expressa na quietude e na serenidade do ambiente.

A “Hora do Psiu” nasce da compreensão de que o silêncio é mais do que ausência de som — é presença de acolhimento. Para os recém-nascidos, especialmente os prematuros, essa pausa representa alívio para o sistema nervoso ainda imaturo, favorecendo o descanso, a recuperação e o desenvolvimento neurológico. É também um convite ao vínculo: com menos agitação, os pais se sentem mais seguros para o contato pele a pele, fortalecendo laços afetivos que são tão importantes quanto os medicamentos.

Mas o projeto não beneficia apenas os bebês. Ele humaniza o ambiente para todos que nele circulam. Médicos, enfermeiros, técnicos e familiares são lembrados de que o cuidado exige empatia, escuta e presença. A “Hora do Psiu” é uma pausa que ensina, que acalma, que transforma.

o “Momento psiu” tem como base diversos estudos realizados ao redor do mundo e a aplicação prática em diversos hospitais no Brasil. No Regional de Vilhena, foi idealizado e implementado pela coordenadora de enfermagem Durcelene da Silva Vital, com apoio da residente em intensivismo, Diene de Souza Farias e do responsável técnico da UTIN, Dr. Adenilson Oliveira Gomes.

O projeto representa uma mudança de paradigma no cuidado neonatal. Ele reafirma que, na luta pela vida, o silêncio também tem voz — e ela fala de amor, respeito e esperança. Na UTIN de Vilhena, o psiu não é apenas um pedido de silêncio. É um gesto de humanidade.