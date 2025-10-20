Iniciativa da deputada Sílvia Cristina projeto Olhar de Amor registra mais de 4 mil cirurgias de catarata

O programa Olhar de Amor atingiu o número de 4.300 cirurgias de cataratas realizadas, sem nenhuma anormalidade. São milhares de pacientes de todas as regiões de Rondônia contemplados com os exames pré-operatórios, as cirurgias, o acompanhamento pós-cirúrgico, além do colírio especial e dos óculos escuros.

A deputada federal Sílvia Cristina, que idealizou e assegurou os recursos para o projeto, realizado em parceria com a fundação Pio XII, celebrou esse grande número de procedimentos cirúrgicos, que trouxeram de volta a dignidade, a autonomia e uma nova visão para pacientes, com muitos deles esperando há anos pelo serviço.

“É uma sensação maravilhosa de missão cumprida, de que estamos utilizando o nosso mandato para, de fato, beneficiar as pessoas. O Olhar de Amor tem resgatado a dignidade, a auto estima e visão de milhares de pessoas, muitas delas esperando há anos pela cirurgia. É gratificante ver que o fruto do nosso trabalho, em mais uma parceria bem sucedida com a fundação Pio XII, tem transformado vidas”, declarou a parlamentar.

Pacientes de vários municípios de Rondônia já foram atendidos, com as cirurgias sendo realizadas no Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer, em Ji-Paraná, o Hospital do Amor.

É o caso do senhor Manoel de Brito, taxista em Porto Velho, mas que enfrentava dificuldades, por causa da catarata. Ele foi até JI-Paraná, acompanhado do filho, Crisley Tavares, para realizar o procedimento.

“Fui muito bem atendido e aqui é coisa de primeira. Estou muito feliz e confiante do sucesso da minha cirurgia, para que possa voltar a enxergar plenamente e agradeço à deputada Sílvia Cristina pela iniciativa”, disse seu Manoel.

As cirurgias

Os pacientes fazem os exames de avaliação, em seguida realizam a cirurgia, retornando no dia seguinte após a cirurgia para serem avaliados. Há ainda dois retornos: após sete dias, e após 30 dias, quando recebem a alta definitiva. No transcurso do tempo da cirurgia até a alta, se ocorrer algum contratempo, o paciente recebe toda a assistência necessária.

Após a cirurgia, todos recebem óculos escuros e um colírio. A equipe médica é chefiada pelo Dr. Afonso Celso das Neves e o coordenador das cirurgias é o Dr. Wagner Gomes Dias.