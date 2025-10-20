Ponte Brasil–Bolívia abre caminho para uma nova era de crescimento em Guajará-Mirim; veja fotos

A construção da Ponte Binacional Brasil–Bolívia, que vai ligar Guajará-Mirim (RO) a Guayaramerín (Bolívia), marca o início de um novo ciclo de desenvolvimento econômico e social na região de fronteira. Com investimento superior a R$ 420 milhões, a obra integra o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e promete impulsionar a economia local, gerar empregos e fortalecer os laços entre os dois países.

O projeto foi apresentado em um evento realizado pelo gabinete do senador Confúcio Moura, a partir de uma iniciativa da Universidade Federal de Rondônia (Unir), na sexta-feira (17), no campus da instituição em Guajará-Mirim. O encontro teve como objetivo esclarecer à população brasileira e boliviana o cronograma das obras e os impactos econômicos e sociais esperados.

O contrato, firmado com o Consórcio Mamoré, tem duração total de 42 meses. No entanto, a expectativa da equipe técnica é concluir a ponte em cerca de três anos, dependendo da liberação de recursos, licenças e contratações.

Durante esse período, a obra deve gerar entre 400 e 500 empregos diretos e cerca de 5 mil indiretos, movimentando diversos setores da economia. De acordo com o engenheiro do Consórcio Mamoré, Cleyder Razzeni, o empreendimento deve injetar aproximadamente R$ 12 milhões em impostos municipais, beneficiando especialmente o comércio, os hotéis e os restaurantes da cidade.

E os efeitos já começam a aparecer. Cleitomar Alves Gomes, recepcionista de um hotel em Guajará-Mirim, contou que o movimento na cidade cresceu bastante nos últimos meses. “Já tem muita gente procurando hospedagem. Com as novas contratações, vai ser preciso abrir mais hotéis para atender toda a demanda”, disse.

Para o diretor do Dnit em Rondônia, André Santos, o impacto da obra vai muito além da geração de empregos: “Essa é uma obra de grande porte que movimenta toda a cadeia produtiva local. A ponte é fruto da articulação do senador Confúcio Moura junto aos ministérios e representa um marco histórico para Rondônia e para o Brasil. Guajará-Mirim se tornará um eixo logístico estratégico para a América do Sul.”

O senador Confúcio Moura destacou que a ponte simboliza mais do que uma estrutura de concreto — ela representa integração e prosperidade.

“A ponte será um divisor de águas na economia de Guajará-Mirim. Em seu entorno vão surgir armazéns, escritórios, novas empresas e um polo de prosperidade. É o começo de um novo ciclo econômico para a cidade”, afirmou.

Com a conclusão da obra, o trajeto entre Guajará-Mirim e Ariquemes será reduzido em cerca de 300 quilômetros, o que vai aumentar a eficiência logística e reduzir custos de transporte de cargas.

Durante o evento, o senador recebeu três homenagens — do Concejo Municipal de Guayaramerín, da Cadexnor (Câmara Empresarial de Logística) e de produtores do Estado do Beni — em reconhecimento ao seu papel decisivo na concretização do projeto.

“Quando há união, esforço e respeito mútuo, as fronteiras deixam de ser limites e se tornam pontos de encontro. Essa ponte simboliza o fortalecimento da amizade entre Brasil e Bolívia”, concluiu o parlamentar.

O evento reuniu importantes autoridades brasileiras e bolivianas, entre elas o governador do Departamento do Beni, José Alejandro Unzueta Shiriqui; os prefeitos de Guayaramerín e Riberalta, Ángel Freddy Maimura Reina e Ciriaco Rodríguez Vásquez; senadores da Bolívia; os prefeitos de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, Fábio Garcia (Netinho) e Marcélio Rodrigues Uchôa; o presidente da Câmara Municipal, Prof. Dr. Gabriel Cestari Vilardi; a deputada estadual Cláudia de Jesus; e o ex-senador Acir Gurgacz.

