CEREJEIRAS: vereador exige respeito e até deputado estaria indignado com prefeito por falta de transparência

Em discurso acalorado durante a sessão ordinária desta segunda-feira, 21, na Câmara de Cerejeiras, o vereador Jandir Emiliano “Vigilante” manifestou sua preocupação com o comportamento do prefeito Sinésio José (União).

O parlamentar expressou sua insatisfação com a falta de transparência e comunicação por parte do gestor municipal em relação ao corte de uma árvore localizada no cemitério municipal.

Ele destacou que, ao ser procurado por populares, apresentou uma indicação sobre o assunto e buscou todos os procedimentos administrativos necessários para a remoção da planta. Durante seu pronunciamento, reforçou que houve falta de transparência por parte do prefeito, já que este deveria ter informado a situação oficialmente.

“Faltou transparência do Executivo comigo. Ele afirmou que não tem compromisso de me informar sobre minhas indicações, o que até concordo. No entanto, disse que ele é a autoridade máxima e que caberia ao secretário dele comunicar o corte da árvore. Fiquei muito triste, pois nunca atropelei ninguém. Fizemos o laudo, buscamos a autorização na Sedam, conseguimos a liberação para o corte e encaminhamos o procedimento à prefeitura para execução”, afirmou.

Jandir também revelou que a situação se agravou após ele cobrar uma posição em um grupo de WhatsApp, questionando novamente a falta de transparência do prefeito Sinésio José. “Não falo nada escondido e gosto de transparência. E o prefeito não gostou do que eu fiz. Respeito e ajudo a gestão, mas custa dar uma transparência ao Legislativo? É uma indignação minha muito grande. Falta consideração do prefeito com todos os vereadores. Indicação tem que ser respeitada”, desabafou.

Além disso, o parlamentar comentou que o deputado federal Coronel Crisóstomo, que destinou R$ 500 mil para cirurgias eletivas e endoscopias em Cerejeiras, também estaria insatisfeito com a situação. “O deputado me disse que está chateado, pois até agora não vimos nenhum vídeo de agradecimento por parte da prefeitura”, concluiu.