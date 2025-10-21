Com apoio da deputada Dra. Taíssa Sousa 30 alunos concluem curso da Escola do Legislativo em Campo Novo de RO

O Curso de Orientação Vocacional, Preparação para o Mercado de Trabalho e Planejamento Financeiro, realizado pela Escola do Legislativo (ELERO) com o apoio da deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos), formou 30 alunos no município de Campo Novo de Rondônia.

As aulas aconteceram entre os dias 13 e 17 de outubro, na Escola Estadual 15 de Outubro, e ofereceram capacitação gratuita voltada para jovens e adultos acima de 16 anos. O curso teve como objetivo ajudar os participantes a descobrirem suas aptidões profissionais, compreenderem o funcionamento do mercado de trabalho e aprenderem sobre planejamento e controle financeiro.

“Fico muito feliz em ver esses 30 alunos concluindo mais uma etapa de aprendizado e crescimento. Investir em conhecimento é investir no futuro das pessoas e no desenvolvimento do nosso estado”, destacou a deputada Dra. Taíssa Sousa.

Durante os cinco dias de formação, os alunos participaram de aulas teóricas e práticas que abordaram temas como autoconhecimento, postura profissional, elaboração de currículo, entrevistas de emprego e educação financeira.

A conclusão do curso foi marcada por depoimentos emocionados e pela entrega de certificados, simbolizando não apenas o fim de uma etapa, mas o início de novas oportunidades para todos os participantes.

Mais uma ação que reforça o compromisso da deputada Dra. Taíssa Sousa com a educação e a valorização das pessoas