Crianças de 4 e 7 anos são encontradas sozinhas em casa em Vilhena; mãe teria saído para trabalhar

Na tarde desta terça-feira, 21 de outubro, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de possível abandono de incapaz em uma residência localizada no bairro Parque São Paulo, em Vilhena.

Conforme informações apuradas pelo Extra de Rondônia, uma denúncia anônima relatava que duas crianças estariam sozinhas na casa.

No local, os policiais constataram que o portão da residência estava trancado e, após verbalização, foram atendidos por um menino de aproximadamente sete anos de idade. Ele informou que estava na companhia da irmã, uma criança de cerca de quatro anos.

Questionado sobre a presença de algum responsável, o menor relatou que a mãe sai diariamente para trabalhar por volta das 7h, horário em que ele frequenta a escola, e que a irmã permanece sozinha até seu retorno, ao meio-dia. A partir desse momento, ambos ficam desacompanhados até o retorno da genitora, por volta das 17h.

Durante o atendimento da ocorrência, a equipe policial conseguiu contato com a mãe das crianças, que informou trabalhar em um restaurante na cidade. A guarnição se deslocou até o local e conduziu a mulher à Delegacia de Polícia Civil.

Ao ser questionada, a mãe afirmou estar separada do pai das crianças, que não contribui com pensão alimentícia, e disse que precisa trabalhar para pagar o aluguel e garantir o sustento dos filhos.

Segundo ela, na data de hoje havia saído por volta das 10h para realizar uma diária e pediu a uma vizinha que observasse as crianças até o seu retorno às 13h.

Diante dos fatos, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso e adotar as medidas cabíveis.