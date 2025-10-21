Festa em prol da APAE terá show de Ari Santos & Os Recampados neste domingo em Chupinguaia

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Chupinguaia promove no dia 26 de outubro de 2025 a V Festa em Prol da APAE, evento tradicional que reúne a comunidade em um dia de solidariedade, música e confraternização.

A programação contará com bingo beneficente, almoço, leilão de gado, prendas, além de música ao vivo com baile dançante. A atração principal será o show de Ari Santos & Os Recampados, prometendo animar o público com um repertório de sucessos regionais. Locução comercial de Luiz Henrique, (Cobra).

O evento será realizado no antigo Moto Clube, a partir das 11h, com entrada liberada. Durante todo o dia, haverá comercialização de espetos e outras opções gastronômicas, com toda a renda revertida para os projetos e atividades mantidas pela APAE no município.

A APAE de Chupinguaia reforça o convite a toda a população para participar e contribuir com a causa, destacando que a festa é uma oportunidade de lazer e também de apoio às pessoas com deficiência atendidas pela instituição.