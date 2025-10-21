Homem ameaça oficial de justiça com facão e foge com caminhonete em Vilhena

Nesta terça-feira, 21 de outubro de 2025, a Polícia Militar de Vilhena foi acionada para prestar apoio a um oficial de justiça durante o cumprimento de uma decisão judicial.

De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia, quando a guarnição chegou ao local, o oficial de justiça já havia iniciado os procedimentos relacionados à apreensão de uma caminhonete GM/S10 2.8 D.

No entanto, o responsável pelo veículo não concordou em entregá-lo e, em ato de resistência, se apossou de um facão para intimidar os envolvidos e impedir a remoção do automóvel.

Durante a confusão, ele ainda empurrou o condutor designado para levar o veículo, entrou rapidamente na caminhonete e fugiu do local em direção desconhecida.

Os policiais realizaram diligências nas proximidades, mas o veículo não foi localizado até o momento. A ocorrência foi registrada e encaminhada às autoridades competentes para as providências cabíveis.