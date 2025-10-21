Homem é alvo de disparos de arma de fogo em Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 21 de outubro, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo em via pública, na Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral), em Vilhena.

Segundo informações, a vítima, funcionário de uma empresa de limpeza, realizava seu trabalho quando um homem, vestindo roupas escuras e capacete, aproximou-se a pé e efetuou diversos disparos em sua direção.

Testemunhas relataram que a vítima tentou fugir correndo, mas foi perseguida pelo autor, que continuou atirando. Após cessar os disparos, o suspeito retornou ao local e ameaçou uma pessoa que presenciou o crime, dizendo para não comentar o caso com a polícia.

Em seguida, o atirador fugiu em uma motocicleta, tomando rumo ignorado. Apesar das buscas realizadas pela guarnição, a vítima não foi localizada até o encerramento da ocorrência. A Polícia Civil deve investigar o caso.