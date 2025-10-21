Jaime Bagattoli destaca esforços para barrar concessão da Hidrovia do Madeira e cobrar recuperação da BR-319

Durante uma série de entrevistas no último fim de semana em Porto Velho, o senador Jaime Bagattoli (PL) falou dos esforços para barrar a concessão da hidrovia do Madeira e convidou os produtores, entidades, parlamentares e população para a diligência externa do Senado que vai apurar as consequências dos embargos na região.

Em entrevista ao programa “Em Cima da Hora”, Bagattoli detalhou a sua liderança junto à Bancada Federal de Rondônia para impedir a concessão do rio Madeira.

“Há dois anos que eu já venho falando das consequências de se privatizar a hidrovia do Madeira. A maioria dos portos hoje já são da iniciativa privada, logo não vemos vantagem para o exportador e a população em privatizar a nossa hidrovia, que já é a mais consolidada da região Norte. Vamos fazer o máximo possível para não por mais esse custo em cima do povo de Rondônia”, declarou.

RECUPERAÇÃO DA BR-319

Ainda dentro do tema de infraestrutura, Jaime falou dos esforços da oposição em Brasília para derrubar os vetos à Lei do Licenciamento Ambiental, vista como essencial para destravar obras importantes, como a recuperação da BR-319.

“Qual o impacto ambiental que tem em recuperar uma rodovia que já existe há mais de 40 anos? Aí você depende de uma licença que demora anos. É um atraso para modernizar a infraestrutura e até mesmo instalar indústrias no país. Precisamos simplificar o licenciamento e não queremos passar por cima da lei ambiental”, esclareceu o senador.

DILIGÊNCIA

Já em entrevista ao programa “Papo de Redação”, o senador focou na defesa dos pequenos produtores afetados pela aplicação dos embargos ambientais pelo Ibama e convidou a população e parlamentares para diligência externa do Senado Federal em Porto Velho.

Recentemente, o uso de imagens de satélite pelo Ibama resultou em mais de 800 propriedades rurais afetadas somente em Porto Velho. Para solucionar isso, o senador vai liderar uma diligência externa na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO) para apurar as consequências e buscar diálogo com os órgãos de controle e o Estado.

“Parece que criminoso nesse país só é o produtor rural. Por isso, quero convidar os pequenos produtores rurais, os deputados, os prefeitos para juntos nos empenharmos em solucionar essa questão dos embargos. E precisamos que o Governo do Estado se empenhe mais para lutar por esses pequenos produtores ou então vamos inviabilizar a produção agropecuária em Rondônia”, defendeu o senador.

A audiência pública acontecerá no dia 31 de outubro, a partir das 9h, no auditório da ALERO.