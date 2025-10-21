PF deflagra operação contra crimes financeiros em cidade de RO; investigado ostentava vida luxuosa para atrair vítimas

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira (21/5), a Operação “Fortuna Fantasma”, com o objetivo de arrecadar provas em investigação que apura a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional. A ação decorre de decisão da Vara Federal de Ji-Paraná/RO.

As apurações indicam que, desde 2020, estaria em operação uma instituição financeira clandestina, que realizava captação pública de recursos de terceiros, ofertando investimentos coletivos com promessas de lucro garantido e rendimentos superiores aos praticados pelo mercado. As operações eram realizadas sem registro ou autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), utilizando-se de contratos amplamente divulgados em redes sociais.

O investigado promovia sua imagem por meio de ostentação de vida luxuosa e viagens internacionais, com o objetivo de atrair novos aportes. Até o momento, foram identificadas dez vítimas e prejuízo financeiro estimado em R$ 415 mil.

Na data de hoje, foi cumprido um mandado de busca e apreensão no município de Ji-Paraná/RO, além da execução de medida cautelar de arresto de bens, visando à reparação dos danos causados às vítimas.

A investigação prossegue com a análise do material apreendido e a realização de novas diligências para identificação de outras vítimas e dimensionamento dos prejuízos.