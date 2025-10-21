VÍDEO: casal morre em colisão entre motocicleta e caminhonete na BR-364 entre Presidente Médici e Ji-Paraná

Um grave acidente foi registrado na manhã desta terça-feira, 21 de outubro, na BR-364, entre os municípios de Presidente Médici e Ji-Paraná, e resultou na morte de duas pessoas que estavam em uma motocicleta.

De acordo com informações preliminares, a colisão frontal envolveu uma caminhonete Fiat Strada e ocorreu nas proximidades do Curtume. Após o impacto, ambos os veículos pegaram fogo, destruindo completamente a motocicleta e a caminhonete.

As vítimas foram identificadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) como Joas Nazaro Damaceno e Vanessa da Silva Souza, moradores de Presidente Médici. Segundo informações, Vanessa seguia para o trabalho no momento do acidente.

O impacto foi tão forte que os corpos ficaram às margens da rodovia. A PRF esteve no local para controlar o tráfego e registrar a ocorrência, enquanto a Polícia Técnico-Científica realizou a perícia e a remoção dos corpos.

As causas do acidente ainda são desconhecidas, e a dinâmica exata da colisão será apurada durante a investigação.

A PRF informou ainda que os veículos permanecem no local, pois continuam quentes, o que dificulta a remoção. O estado de saúde do motorista da caminhonete não foi informado até o momento.

