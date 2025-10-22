Em Rondônia, CNA fala sobre impactos da geopolítica no agro

A diretora adjunta de Relações Internacionais da (CNA), Fernanda Maciel Carneiro, participou, no sábado (18), do 5º Encontro Mulheres do Agro Rondônia, que ocorreu em Ariquemes e reuniu as principais lideranças femininas do setor agropecuário no estado.

O evento foi promovido pela Comissão Estadual de Mulheres da Federação da Agricultura e Pecuária de Rondônia (Faperon). Fernanda fez palestra sobre o tema “Geopolítica e seus Impactos Econômicos no Agro”, em que falou sobre os desafios e oportunidades do cenário internacional para as produtoras rurais.

“As mudanças geopolíticas globais afetam diretamente os fluxos comerciais do agro. Discutir esses impactos e apresentar oportunidades em novos mercados é fundamental para que as produtoras de Rondônia estejam preparadas para aproveitar as tendências e reduzir riscos.”

Fernanda também falou sobre as ações da Diretoria de Relações Internacionais da CNA voltadas para o comércio internacional, como o agroBR, projeto feito em parceria com a ApexBrasil e o Sebrae para ampliar a presença de pequenos e médios produtores no comércio exterior.

“É um projeto que oferece suporte para as produtoras ampliarem sua presença internacional. Nosso objetivo é transformar conhecimento em ação, conectando o agro brasileiro às melhores oportunidades no mundo”, destacou.

A vice-presidente da Comissão Nacional de Mulheres do Agro da CNA, Antonielly Rottoli, ressaltou a importância de apresentar as ações da CNA na área internacional para transmitir segurança e confiança às produtoras rurais.

“A CNA acompanha atentamente o que no cenário internacional para tomar as decisões que buscam sempre proteger os interesses do setor produtivo. Por isso é fundamental explicar com profundidade o papel da CNA para entender e reforçar o papel estratégico da entidade para o agro brasileiro”, disse.