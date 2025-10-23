Deputado Delegado Camargo cobra explicações sobre falta de insulina e reforça compromisso com melhorias na Saúde Pública de RO

O deputado estadual Delegado Camargo apresentou a Indicação n.º 14245/25, solicitando ao Governo e à Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) informações detalhadas sobre a falta de insulina nas unidades de saúde de Rondônia.

A ação foi motivada por diversos relatos de pacientes diabéticos que vêm enfrentando dificuldades para obter o medicamento, essencial ao controle da glicemia. Segundo o parlamentar, a interrupção no fornecimento coloca em risco a vida de milhares de pessoas e viola o direito constitucional à saúde, que garante o acesso contínuo a medicamentos essenciais.

Na proposição, Delegado Camargo questiona o motivo da escassez, a previsão de normalização do abastecimento e as medidas adotadas pela SESAU para restabelecer o fornecimento regular. O deputado também solicita informações sobre a existência de contratos vigentes para a aquisição e distribuição do medicamento, além de cobrar a implantação de um sistema de controle e monitoramento de estoques, visando evitar novas interrupções no atendimento à população.

“É inadmissível faltar um medicamento vital como a insulina nas unidades de saúde. O Estado tem o dever de garantir o tratamento adequado aos pacientes diabéticos e assegurar o abastecimento contínuo”, afirmou o deputado.

Como presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa, Delegado Camargo destacou que continuará acompanhando o caso e poderá solicitar diligências formais para apurar responsabilidades e cobrar soluções concretas.

O parlamentar também reafirmou seu compromisso com a melhoria da Saúde Pública em Rondônia, lembrando que propôs a criação da CPI da Saúde, que ainda aguarda as assinaturas necessárias para ser instaurada. O objetivo da comissão será investigar possíveis falhas na gestão pública da saúde e propor medidas que assegurem mais eficiência, transparência e qualidade no atendimento à população.

“Nosso compromisso é com a verdade e com o cidadão rondoniense. Vamos continuar fiscalizando e cobrando responsabilidade para que a saúde funcione de forma digna e eficiente em todo o estado”, concluiu Delegado Camargo.