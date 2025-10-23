Eyder Brasil investe na formação de jovens vigilantes em Porto Velho

O deputado estadual Eyder Brasil destinou emenda individual para apoiar o curso de formação de vigilantes aprendizes em Porto Velho, beneficiando 200 jovens de 21 a 24 anos.

A iniciativa é promovida pelo Instituto Indesp e homologada pela Polícia Federal e pela Secretaria de Estado da Administração e Gestão de Pessoal, sob coordenação da secretária Luana Rocha.

O curso oferece treinamento especializado e prepara os participantes para atuar como vigilantes, com foco em segurança e práticas profissionais atualizadas. Após a conclusão, a maior parte dos jovens terá a oportunidade de iniciar sua carreira como vigilantes aprendizes, promovendo inclusão social e geração de emprego para a juventude rondoniense. As inscrições estão abertas no portal do Indesp.

Para Eyder Brasil, investir na formação de jovens é criar oportunidades concretas de trabalho e fortalecer a segurança do estado. “É gratificante apoiar ações que capacitam nossos jovens, preparando-os para o mercado de trabalho e contribuindo para o desenvolvimento de Rondônia”, afirmou o deputado.