Homem é preso após incendiar casa onde estavam esposa e filhos em Colorado

Na madrugada desta quinta-feira, 23 de outubro de 2025, uma residência foi completamente destruída por um incêndio na Avenida Purus, setor chacareiro de Colorado do Oeste.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o fogo teve início após uma discussão entre o morador da casa e sua esposa.

Embriagado, o homem teria ameaçado colocar fogo na residência e, em seguida, usado um isqueiro para incendiar a cama do casal.

As chamas se espalharam rapidamente, obrigando a mulher e dois filhos pequenos a fugirem pela janela para salvar suas vidas.

O suspeito foi encontrado nas proximidades, apresentando sinais de embriaguez e pequenas queimaduras nas mãos e na perna. Ele confessou o crime e foi preso em flagrante.

O Corpo de Bombeiros conseguiu conter o incêndio, mas o imóvel de madeira foi totalmente consumido pelas chamas. A Polícia Civil e a Perícia Técnica compareceram ao local para as providências cabíveis.