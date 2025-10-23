Mãe denuncia mau atendimento em hospital particular e aciona polícia após desentendimento com equipe em Vilhena

Uma moradora de Vilhena procurou a reportagem do Extra de Rondônia para relatar um episódio que, segundo ela, ocorreu na madrugada de terça-feira (22), no Hospital “Cooperar”, localizado no município.

Ao site, Larissa Vieira Camargo afirmou ter sido mau atendida por dois profissionais de enfermagem durante o atendimento de sua filha, uma criança que apresentava febre alta e convulsões.

De acordo com o relato, a mãe levou a filha ao hospital após a criança sofrer uma convulsão em casa. No local, a médica plantonista teria prescrito uma medicação intravenosa, mas a situação se agravou quando, segundo a denunciante, dois profissionais encarregados do procedimento teriam tratado a menina e a mãe com rispidez.

Ela afirma que, após duas tentativas de aplicação do medicamento, a equipe decidiu interromper o procedimento e orientou que a mãe retornasse ao consultório médico. Em seguida, conforme o relato, a mulher ouviu comentários desrespeitosos feitos pelos mesmos profissionais e questionou a atitude.

Ainda, segundo a mãe, diante do desentendimento, ela tentou contato com a direção do hospital, mas não havia responsáveis disponíveis no momento. A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência no local.

A mulher informou que pretende formalizar denúncia junto aos órgãos competentes, alegando que não é a primeira vez que enfrenta dificuldades no atendimento. Ela também mencionou que câmeras de segurança no hospital teriam registrado o episódio, e que deseja que as imagens sejam analisadas.

O Extra de Rondônia entrou em contato com a direção do Hospital “Cooperar”, que informou apenas que irá se contactar com a paciente e verificar o que realmente aconteceu na unidade de saúde.