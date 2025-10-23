Motorista passa mal e causa colisão entre veículos em Vilhena

Nesta quinta-feira, 23 de outubro de 2025, a Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito na Avenida 34, bairro Alto Alegre, em Vilhena.

No local, os policiais constataram que o condutor de um automóvel havia passado mal enquanto dirigia, colidindo na traseira de outro veículo que estava estacionado à margem da via.

O motorista que passou mal apresentava sinais de desorientação e foi socorrido por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional, onde recebeu atendimento médico.

Nenhum dos envolvidos sofreu ferimentos graves, e ambos os condutores não apresentavam sinais de embriaguez, sendo dispensados do teste do etilômetro.

Os veículos sofreram apenas danos leves e foram liberados após a conclusão dos trabalhos periciais. A via foi desobstruída e o trânsito voltou ao normal.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil.