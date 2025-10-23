Mulher é morta e homem fica ferido após ataque a facadas em Colorado

Na madrugada desta quinta-feira, 23 de outubro de 2025, uma mulher foi morta e um homem ficou gravemente ferido após serem atacados a facadas em uma residência localizada na Rua Cambará, bairro Minas Gerais, em Colorado do Oeste.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, populares relataram que a vítima masculina correu ensanguentada pela rua pedindo socorro. Ele foi localizado na Rua Açaí, com várias perfurações na cabeça, costas e pescoço, e encaminhado ao hospital pelo Corpo de Bombeiros.

Ao chegar ao local do crime, os policiais encontraram a segunda vítima sem vida na varanda da casa, identificada como Célia, apresentando várias lesões provocadas por objeto cortante. Conforme apurado, ela fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Após diligências, os militares localizaram dois suspeitos, que confessaram o ataque. Um deles relatou que ambos haviam feito uso de entorpecentes antes de ir até a casa das vítimas para cometer o crime.

Durante as buscas, a polícia encontrou porções de maconha totalizando 245 gramas, uma balança de precisão e dinheiro em espécie.

Os envolvidos foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.