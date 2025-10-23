Operação conjunta entre PM e PRF apreende 100 quilos de “supermaconha” na BR-364 em Pimenta Bueno

Na última terça-feira, 21, uma operação integrada entre a Polícia Militar de Rondônia (PMRO), por meio do Núcleo de Inteligência (NIPM) e da Patrulha Tática Móvel (Patamo), e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de aproximadamente 100 quilos de Skunk, conhecida como “supermaconha e na prisão de um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, na BR-364, em Pimenta Bueno.

A ação conjunta foi desencadeada após o compartilhamento de informações entre as forças de segurança, o que possibilitou a identificação de um veículo suspeito. Durante a abordagem, os policiais localizaram diversos tabletes de maconha escondidos no interior do automóvel.

O condutor foi detido e recebeu voz de prisão em flagrante. Tanto o suspeito quanto o entorpecente apreendido foram encaminhados à autoridade policial competente para as providências cabíveis.

A operação representa mais um importante resultado do trabalho integrado entre a PMRO e a PRF, reforçando o compromisso das instituições no combate ao tráfico de drogas e na promoção da segurança pública em Rondônia.