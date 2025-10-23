Rádio Patrulha prende suspeito de tráfico, apreende drogas, celulares e objetos de valor em Vilhena

Na tarde desta quinta-feira, 23 de outubro de 2025, durante patrulhamento de rotina na Rua 819, bairro Alto Alegre, em Vilhena, uma guarnição da Rádio Patrulha prendeu um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, os policiais perceberam o momento em que o suspeito entregava um objeto a outra pessoa e, ao notar a aproximação da viatura, tentou se desfazer de um invólucro plástico contendo várias pedras de uma substância aparentando ser “crack”.

Durante a abordagem, os militares encontraram outro invólucro semelhante nas vestes do suspeito, além de três aparelhos celulares. Ao ser questionado, o homem negou ser o dono da droga, mas não soube explicar sua origem.

A equipe foi até o quarto de hotel onde o suspeito estava hospedado e localizou mais entorpecentes prontos para comercialização, uma balança de precisão, uma bicicleta, relógios, aparelhos celulares, um televisor e dinheiro em espécie.

Diante dos indícios de tráfico, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Outras duas pessoas que estavam no local relataram ser usuárias e confirmaram que adquiriam drogas com o suspeito.