Sicoob Credisul oferece taxa zero para financiamento da nova Hilux SRX 2025

A Sicoob Credisul lançou a campanha Crédito Parceiro Auto, em parceria com a concessionária Nissey Motors, trazendo condições imperdíveis de financiamento com taxa zero para a compra da nova Hilux SRX 2025 0 km em todo o estado de Rondônia.

A promoção é válida de 20 a 31 de outubro de 2025, ou enquanto durar o estoque. Os cooperados podem financiar até 40% do valor do veículo, com entrada de 60% e 12 parcelas fixas sem juros.

Além da taxa zero, pessoas físicas que participarem da campanha ainda têm a chance de garantir até um ano de assistência veicular gratuita, conforme as regras da promoção.

É a oportunidade perfeita para realizar o sonho da Hilux SRX 0 km, com toda a segurança e credibilidade da cooperativa.