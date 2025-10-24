Adolescente foge da PM em alta velocidade e sofre queda durante perseguição em Vilhena

Durante patrulhamento na tarde de quinta-feira, 23 de outubro, a guarnição da Rádio Patrulha realizava rondas pela Rua Marcos da Luz, no centro de Vilhena, quando, ao chegar ao cruzamento com a Avenida Major Amarante, avistou uma motocicleta Honda preta sem placa de identificação.

Ao notar a aproximação da viatura, o condutor fez uma frenagem brusca e retornou pela via em sentido contrário.

Diante da atitude suspeita, os policiais iniciaram acompanhamento tático com sinais sonoros e luminosos acionados. O motociclista fugiu em alta velocidade, trafegando na contramão e desrespeitando diversas sinalizações de “pare” e rotatórias, colocando em risco a segurança de pedestres e motoristas.

Durante a perseguição, o piloto acessou a alça de ligação da rotatória da Avenida Presidente Nasser com a BR-364, onde perdeu o controle da direção após colidir em um “olho de gato”. O veículo chocou-se contra o meio-fio, e o condutor caiu, sofrendo escoriações leves.

Os policiais constataram que se tratava de um adolescente de 16 anos, que admitiu ter fugido por não possuir habilitação. A motocicleta, uma Honda CG 125 Fan de cor preta, estava sem placa e com a numeração do chassi suprimida, o que impossibilitou a identificação inicial. Após consulta ao número do motor, foi confirmado que o veículo possuía placa NDJ-6F72.

O menor informou que havia adquirido a moto de um indivíduo desconhecido por R$ 1,6 mil ciente de que o veículo tinha pendências. Ele foi conduzido à Unisp para as providências cabíveis, enquanto a motocicleta e o capacete foram apreendidos e entregues à autoridade policial.