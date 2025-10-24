Deputada Rosangela Donadon anuncia “Feira Empreendedora Festival – Circuito Cone Sul” em RO

A deputada estadual Rosangela Donadon anunciou, oficialmente, o lançamento do “Feira Empreendedora Festival – Circuito Cone Sul”, um novo projeto que une incentivo ao empreendedorismo local e valorização da cultura e dos talentos regionais.

A iniciativa, realizada com apoio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (SEDEC), tem como proposta promover um mix de atividades, combinando uma Feira do Empreendedor, com stands abertos para empresas e empreendedores de todos os ramos apresentarem seus produtos e serviços, e um Festival de Música, onde artistas da região disputarão prêmios em dinheiro, sendo: premiação da grande final (Vilhena): 1º lugar – R$ 10.000, 2º lugar – R$ 6.000 e 3º lugar – R$ 4.000.

De acordo com Rosangela Donadon, o projeto busca estimular o empreendedorismo, gerar oportunidades e movimentar a economia das cidades do Cone Sul, além de valorizar os talentos artísticos de Rondônia. “Queremos incentivar o comércio local, apoiar quem produz e cria, e ao mesmo tempo oferecer um espaço de cultura e lazer para nossas famílias. O Feira Empreendedora Festival será um evento de união, oportunidades e orgulho para toda a nossa região”, destacou a parlamentar.

A etapa final acontecerá em Vilhena, onde os vencedores de cada município se apresentarão novamente na disputa pelos prêmios principais. O evento promete se tornar um dos maiores circuitos de fomento ao empreendedorismo e à cultura popular do Cone Sul rondoniense.

O calendário é o seguinte: Urupá: 15 de novembro – Praça Central de Urupá; Parecis: 21 de novembro – Praça dos Poetas, Centro; Colorado do Oeste: 29 de novembro – Praça das Lanchonetes, Avenida Tapajós; Cerejeiras: 7 de dezembro – Praça dos Pioneiros, Avenida das Nações; Cabixi: 13 de dezembro – Praça Central, Avenida Tupinambás, e Vilhena (Final): 20 e 21 de dezembro – Praça Nossa Senhora Aparecida, no centro da cidade.

Os interessados em participar da feira ou do festival devem realizar suas inscrições através de formulário online. Mais informações com Dhaiane – (69) 99289-7414.