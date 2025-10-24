Negociação de barco em rede social termina em golpe e confusão em Vilhena

Nesta quinta-feira, 23 de outubro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência inicialmente tratada como roubo, mas que acabou sendo identificada como um caso de estelionato envolvendo a venda de um barco em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o proprietário havia anunciado o bem em uma rede social por R$ 16 mil. Um homem, que se apresentou como “Luiz”, entrou em contato e se passou por comprador, oferecendo valor superior e enviando outro homem ao local para “avaliar” o barco.

Enquanto isso, o suposto comprador também foi enganado pelo mesmo golpista, acreditando estar adquirindo o barco de forma legítima. Ele chegou a transferir R$ 6.800,00 ao estelionatário.

Ao perceberem a divergência nas informações, as partes desconfiaram do golpe, e uma discussão ocorreu no momento em que o comprador tentava levar o barco até a delegacia. Um dos envolvidos, parente do proprietário, tentou impedir a retirada do bem, e o comprador, que seria um policial, chegou a empunhar sua arma de fogo para conter a situação — sem realizar disparos.

A Polícia Militar conduziu todos os envolvidos, juntamente com o barco, a carretinha e a arma, até a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado e será investigado.