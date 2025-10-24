PF combate falsificação de diplomas na UNIR e operação tem como alvo professora que disputou cargo de vice-reitora em RO

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (24/10), a Operação “Loki”, com o objetivo de combater a prática de falsificação de documentos públicos, especificamente diplomas de graduação, mestrado e doutorado, utilizados indevidamente para ingresso na carreira docente e obtenção de vantagens funcionais no âmbito da Universidade Federal de Rondônia (UNIR).

A investigação teve início a partir de comunicação oficial encaminhada pela própria Universidade Federal de Rondônia, que identificou indícios de irregularidade em diplomas apresentados por uma ex-servidora durante sua candidatura ao cargo de vice-reitora.

As diligências revelaram o uso de, ao menos, cinco diplomas falsificados, além de outros documentos ilegítimos como múltiplos números de CPF e títulos de eleitor, configurando possível fraude continuada ao longo da trajetória funcional da investigada.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Porto Velho/RO, expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia, com o objetivo de reunir novos elementos de prova e reforçar os indícios de autoria dos crimes investigados.

A investigação prossegue com a análise do material apreendido. A investigada poderá responder pelos crimes de uso de documento falso, falsificação de documento público, falsidade ideológica e estelionato.