PF deflagra operação contra esquema de migração ilegal em RO

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (24), a Operação Travessia, com o objetivo de combater a promoção de migração ilegal de cidadãos brasileiros para o exterior, em investigação conduzida no Estado de Rondônia.

As apurações tiveram início em julho de 2024, após surgirem indícios de que uma empresa sediada em Ji-Paraná estaria envolvida no aliciamento e promoção irregular da saída de brasileiros para outros países.

Com o avanço das investigações, a Justiça Federal autorizou o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, executados na cidade de Sinop (MT), por determinação da 1ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Ji-Paraná (RO).

Os investigados poderão responder pelos crimes de promoção de migração ilegal e organização criminosa.