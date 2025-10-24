PM apreende 7,3 kg de maconha e prende boliviano em operação na fronteira em Guajará-Mirim

A Polícia Militar de Rondônia, por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON), apreendeu 7,3 quilos de maconha e prendeu um homem de nacionalidade boliviana, de 48 anos, durante ação realizada na última quinta-feira (23) em Guajará-Mirim.

A ocorrência foi registrada no âmbito da 33ª Operação Protetor das Divisas e Fronteiras. Durante patrulhamento terrestre às margens do Rio Mamoré, em uma região de portos clandestinos, a equipe do BPFRON avistou o suspeito desembarcando em um porto conhecido como “Pérola”.

O homem carregava uma sacola de estopa azulada e, logo após, acionou um mototáxi. Diante da atitude suspeita, os policiais realizaram a abordagem e encontraram diversos tabletes de substância vegetal esverdeada, com odor e características semelhantes à maconha.

O suspeito, identificado apenas pelas iniciais J.M.Q. (48 anos), confessou já ter sido preso anteriormente pelo crime de tráfico de drogas. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com o material apreendido, à Delegacia da Polícia Federal de Guajará-Mirim para as providências legais.

Além da droga, foram apreendidos uma carteira contendo documentos pessoais, um aparelho celular da marca Samsung e 130 bolivianos (equivalentes a cerca de R$ 100). O prejuízo estimado ao crime é de aproximadamente R$ 37 mil.