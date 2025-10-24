PM apreende quase um quilo de crack e prende suspeito de ligação com facção em Colorado

Na manhã desta quinta-feira, 23 de outubro de 2025, a Força Tática da Polícia Militar apreendeu quase um quilo de crack e prendeu um homem suspeito de envolvimento com uma facção criminosa em Colorado do Oeste.

A ação ocorreu na Avenida Trombetas, bairro Cruzeiro, durante diligências ligadas à investigação de um homicídio registrado horas antes.

Segundo informações, os suspeitos do crime teriam deixado uma arma de fogo na residência do homem detido.

Durante buscas no imóvel, com autorização do morador, os policiais não localizaram a arma, mas encontraram, escondido sob um balde no quintal, aproximadamente um quilo de crack.

O suspeito assumiu a propriedade da droga e foi preso em flagrante. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.