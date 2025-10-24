Polícia Civil prende quatro envolvidos em assassinato de membro de facção rival em Vilhena; delegado comenta

A Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada no Combate aos Crimes Contra a Vida (DERCCV) de Vilhena, deflagrou na manhã desta sexta-feira (24) a Operação “Nullo Effugio” – expressão em latim que significa “sem escapatória”.

A ação resultou na prisão de quatro criminosos, todos integrantes da facção Primeiro Comando da Capital (PCC), investigados por envolvimento em um homicídio brutal ocorrido em 2024, no município de Vilhena.

A operação foi coordenada pela DERCCV, com apoio do Núcleo de Análise da Polícia Civil (NA) e da Delegacia Especializada na Repressão a Furtos e Roubos (DERF). Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram executados mandados de prisão preventiva nas cidades de Vilhena, Cacoal e Porto Velho. Todos os alvos foram localizados, alguns deles já se encontravam presos por outros crimes.

O crime investigado ocorreu no dia 29 de fevereiro de 2024, por volta das 07h45, na Avenida Benno Luiz Graebin, em frente ao número 3745, no bairro Jardim América, em Vilhena.

A vítima, Adriel Pereira de Souza, foi alvo de múltiplos disparos de arma de fogo enquanto conduzia uma motocicleta Yamaha Crosser, de cor laranja e placa NDD-4555.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, dois indivíduos em uma motocicleta perseguiram e atiraram contra Adriel, que morreu no local. A Perícia Técnica constatou várias perfurações causadas por projéteis.

As investigações da DERCCV revelaram que a vítima mantinha vínculos com a organização criminosa “Tropa da Revolução” (TDR), grupo que estaria em conflito com o PCC pelo domínio do tráfico de drogas e de outros crimes correlatos em Vilhena e região.

Segundo o delegado responsável pelo inquérito, o homicídio foi ordenado por lideranças do PCC, identificadas como A.G.M.M. e T.S.P.O., e executado por F.V.S. e F.A.A.F.S., ambos apenados evadidos do regime semiaberto à época.

O delegado que coordenou a operação destacou que a “Nullo Effugio” simboliza o compromisso das forças de segurança com a elucidação de crimes graves e a responsabilização de todos os envolvidos.

“Nosso objetivo é garantir que todos os participantes, independentemente do grau de envolvimento, respondam pelos seus atos perante a Justiça. Essa operação reforça o empenho da Polícia Civil de Rondônia na luta contra o crime organizado e na defesa da vida”, afirmou.

A Polícia Civil informou que novas diligências poderão ser realizadas nos próximos dias, e que as investigações seguem com o objetivo de identificar outros envolvidos e consolidar as provas coletadas.

A Operação Nullo Effugio reforça o compromisso da instituição com o enfrentamento às organizações criminosas e à impunidade em Rondônia.