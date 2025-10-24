Tribunal inocenta prefeito de Vilhena em última ação das eleições municipais; assista julgamento

O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE/RO) decidiu, na tarde desta quinta-feira (23), inocentar o prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro, na última ação de investigação judicial ajuizada contra o prefeito de Vilhena por suposto abuso de poder econômico nas eleições municipais de 2024.

O recurso apresentado não foi acatado pelo desembargador-relator e a Corte, por unanimidade, seguiu o entendimento, decidindo pela inocência do mandatário municipal vilhenense.

Antes da decisão de hoje, outros 180 processos foram julgados e ainda outras 3 ações de investigação judiciais eleitorais, todas improcedentes e que deram ganho de causa ao mandatário vilhenense.

Ouvido pelo Extra de Rondônia, o delegado Flori disse que tem grande tranquilidade nas ações e investigações na justiça porque sabe que não fez nada de errado e que “os adversários criam isso apenas para dar manchete, mas quando perdem não escrevem matérias e ficam bem quietinhos. Amanhã eles aparecem com mais alguma coisa que em 72 horas vai me derrubar. Deitem num lugar quente e esperem”, desabafou.

