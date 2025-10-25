Batalha de Vilhena – Edição Surpresa acontece neste sábado na Praça do Shopping

A aguardada “Batalha de Vilhena – Edição Surpresa” acontece neste sábado, 25 de outubro de 2025, a partir das 19h30, na Praça da BDV, localizada na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, próximo ao Park Shopping Vilhena.

A participação é gratuita, e as pré-inscrições continuam abertas para quem deseja garantir presença no evento.

O tradicional encontro de rimas e improvisos traz, nesta edição especial, um formato inédito que promete surpreender o público e desafiar os MCs. A cada novo round, os participantes terão temas sorteados e precisarão criar versos coerentes e criativos dentro do assunto proposto, estimulando o raciocínio rápido e a originalidade.

Com o objetivo de valorizar a cultura urbana, fomentar temáticas sociais e incentivar o protagonismo jovem, a Batalha de Vilhena se consolida como um dos eventos culturais mais participativos da cidade.

O evento é uma realização da Batalha de Vilhena, com financiamento da Política Nacional Aldir Blanc, do Ministério da Cultura e do Governo Federal, por meio do Edital de Fomento Cultural Anita Pietchaki nº 01/2025. A iniciativa conta ainda com o apoio da Fundação Cultural, reforçando o compromisso com a valorização das expressões artísticas locais.