Casal é detido após briga motivada por ciúmes em Vilhena; polícia apreende foice e porrete usados no confronto

Na manhã deste sábado, 25, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de vias de fato, lesão corporal e ameaça no bairro Cidade Verde III, em Vilhena.

Conforme informações apuradas pelo Extra de Rondônia, um casal que vive em união estável há cerca de 15 anos iniciou uma discussão por volta das 5h, motivada por ciúmes.

O desentendimento evoluiu para agressões físicas, resultando em ferimentos leves em ambos.

O homem apresentava lesão no rosto, causada por objeto arremessado pela companheira. Já a mulher sofreu ferimento na mão, alegando ter sido atingida por um golpe de foice.

Durante o conflito, o homem chegou a afirmar que mataria a companheira caso a polícia não comparecesse ao local. Com a chegada da guarnição, as ofensas cessaram e a situação foi controlada.

Os dois receberam voz de prisão e foram conduzidos à Unisp de Vilhena. A polícia apreendeu os objetos utilizados nas agressões e registrou a ocorrência para as providências cabíveis.