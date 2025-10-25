Casal é detido suspeito de tentativa de golpe em Vilhena

Na manhã deste sábado, 25, por volta das 11h, a Polícia Militar prendeu um casal suspeito de tentativa de estelionato em uma loja de eletrônicos localizada na Avenida Curitiba, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o homem chegou ao local conduzindo uma caminhonete e afirmou que pretendia comprar um celular modelo iPhone, avaliado em cerca de R$ 5 mil. Para garantir o pagamento, ele ofereceu uma roçadeira como garantia, mas não apresentou nota fiscal do equipamento.

Durante a abordagem, o suspeito tentou remover o adesivo da marca da ferramenta ao perceber a chegada da polícia. Na caminhonete, foram encontrados diversos objetos sem comprovação de origem, além de dinheiro em espécie, maquininhas de cartão e documentos de veículos.

Enquanto os policiais realizavam a vistoria, a esposa do suspeito chegou ao local e tentou destruir evidências, arrancando emblemas da marca da roçadeira. Com ela, foi apreendido um cigarro eletrônico do tipo “vape”, cuja comercialização é proibida no país.

Diante dos fatos, o homem foi preso por tentativa de estelionato e contrabando, e a mulher por receptação e perturbação. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.