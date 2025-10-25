Colisão entre carro e bicicleta elétrica deixa homem ferido em Vilhena

Na manhã deste sábado, 25, a Polícia Militar registrou um acidente de trânsito na Avenida Dioes Bispo de Souza, no bairro Parque São Paulo, em Vilhena.

Conforme informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o motorista disse, que trafegava pela Rua 603 e parou antes de atravessar a via principal.

Ao seguir, acabou sendo surpreendido por uma bicicleta elétrica que passava pela avenida, ocorrendo a colisão. Testemunhas confirmaram a versão apresentada pelo condutor.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o ciclista ao Hospital Regional, onde foram constatadas escoriações leves.

A bicicleta foi levada para a residência do motorista, que se comprometeu a custear os reparos e auxiliar nas despesas médicas da vítima. Como os veículos já haviam sido retirados do local antes da chegada da guarnição, a perícia não foi acionada.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.