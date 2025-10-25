Homem é encontrado morto em residência no bairro Jardim América em Vilhena

No início da tarde de sexta-feira, 24, a Polícia Militar foi acionada para averiguar uma denúncia de possível suicídio em uma residência localizada no bairro Jardim América, em Vilhena.

No local, os policiais foram recebidos por um amigo da família, que informou ter sido procurado pela esposa da vítima, pedindo que verificasse a situação.

Ao acessar o imóvel, que estava com o portão trancado, o homem encontrou o corpo de Felipe Neves Castro Vergueiro, de 40 anos, nos fundos da casa, pendurado por uma corda. A vítima apresentava rigidez cadavérica, indicando que a morte havia ocorrido há cerca de dois dias.

Durante a verificação, os policiais observaram que os móveis estavam revirados e a porta danificada, possivelmente em razão de uma discussão anterior entre o casal.

A área foi isolada até a chegada da Polícia Técnico-Científica, que realizou os procedimentos periciais. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena.