Homem fica em estado grave após ser espancado e esfaqueado em Vilhena

Na noite de sexta-feira, 24, por volta das 19h, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio em Vilhena.

Conforme informações apuradas pelo Extra de Rondônia, testemunhas relataram a polícia que um homem estaria sendo espancado e esfaqueado na Rua 1505, no bairro Cristo Rei.

Durante o deslocamento, a guarnição encontrou a vítima caída em frente a um mercado localizado na esquina da Rua Júlio Luiz de Melo com a Rua 1503. O homem apresentava perfurações de arma branca no abdômen, no tórax e na região da cabeça.

Antes de ser socorrido, a vítima informou aos policiais que o autor do atentado seria um indivíduo conhecido apenas como “Joabe”, que fugiu logo após o ataque, tomando rumo ignorado.

A vítima, que não teve o nome divulgado, foi encaminhada ao Hospital Regional de Vilhena, onde permaneceu sob cuidados médicos.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que dará continuidade às investigações para apurar as circunstâncias do crime e localizar o suspeito.