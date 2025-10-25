“Iniciativas que transformam vidas”, destaca Rosangela Donadon ao participar e apoiar etapa do Circuito Rondoniense de Natação em Vilhena

A deputada estadual Rosangela Donadon (União) participou, na manhã deste sábado, 25, da 2ª etapa do Circuito Rondoniense de Natação, realizado em Vilhena. A 1ª aconteceu dia 18, em Porto Velho.

O evento, realizado no IFRO, reuniu diversos atletas em uma grande celebração do esporte, incentivo e superação.

Recepcionada pela equipe coordenadora do certame, Rosangela Donadon cumpriu todos os presentes e, em discurso, ressaltou a importância do projeto de natação, que conta com apoio da parlamentar através de recursos de sua autoria. “É uma alegria apoiar iniciativas como estas que transformam vidas e fortalecem o esporte no nosso estado. O projeto, realizado com apoio do nosso mandato, leva incentivo e valorização ao esporte em todo o estado, reunindo atletas de várias regiões e fortalecendo a natação rondoniense. Contem comigo para continuar investindo no esporte em Rondônia”, disse a parlamentar.

A realização da 3ª etapa ocorrerá no dia 8 de outubro, na cidade de Ji-Paraná; a 4ª etapa ocorrerá no dia 22 de novembro em Cacoal e a 5ª etapa (Final Estadual) será realizado no dia 06 de dezembro, em Porto Velho.

O evento conta com a realização da Federação Aquática do Estado de Rondônia (FAER), com apoio da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), Governo de Rondônia e SEJUCEL. Cada atleta recebeu uma camiseta e touca de natação.