Mulher é flagrada conduzindo motocicleta furtada em Vilhena

Na noite de sexta-feira, 24, uma mulher foi flagrada pela Polícia Militar conduzindo uma motocicleta com registro de furto e sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na Rua Benedito T. Luz, bairro BNH, em Vilhena.

Segundo informações obtidas pelo Extra de Rondônia, durante patrulhamento de rotina, a guarnição da Rádio Patrulha observou a motocicleta Honda Pop, de cor preta, sem placa de identificação.

Ao ser abordada, a condutora afirmou ser proprietária do veículo e disse que o conduzia apenas para levar uma amiga a uma lanchonete.

Em consulta ao sistema, os policiais confirmaram que o veículo estava registrado como furtado no dia 6 de outubro. A mulher relatou que o bem havia sido devolvido por seu ex-companheiro, mas não soube explicar de que forma ele o recuperou.

Diante dos fatos, foram tomadas as medidas administrativas cabíveis, e as envolvidas foram apresentadas à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para as providências legais.