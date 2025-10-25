PM encerra festa com som alto e apreende porção de maconha em Vilhena

Na noite de sexta-feira, 24, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de perturbação do sossego em uma avenida do setor 13, em Vilhena.

No local, havia um grupo de pessoas e vários veículos equipados com “paredões de som automotivo”, emitindo som em volume excessivo.

Com a chegada da guarnição, o grupo interrompeu a música e colaborou com a abordagem. Durante revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Entretanto, ao realizar buscas em um dos automóveis, os policiais localizaram, dentro do porta-luvas, um invólucro plástico contendo uma porção de substância semelhante à maconha.

O responsável pelo entorpecente assumiu a posse e informou que seria para consumo próprio. Diante dos fatos, os envolvidos foram orientados e assinaram termo circunstanciado de ocorrência, comprometendo-se a comparecer em audiência judicial.

A festa foi encerrada e o material audiovisual da ocorrência foi anexado ao boletim policial.